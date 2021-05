Touroperators willen coridorreizen organiseren: vakantie in rode zone kan, maar wel met drie testen

Baantjes trekken kan nu op recordhoog­te in infinity pool op dak van wolkenkrab­ber in Dubai

4 mei Op bijna 300 meter boven zeeniveau, daar waar de blauwe lucht helemaal tot aan de horizon reikt, kan je zwemmen dat het een lieve lust is. In Dubai - waar anders? - bevindt zich nu ‘s werelds hoogste overloopzwembad in een gebouw, meer bepaald op het dak van het onlangs geopende Address Beach Resort. Een duizelingwekkende prestatie op 293,9 meter hoogte.