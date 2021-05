Touroperators: "Positief advies van experten voor corridorreizen”

Het voorstel waarmee de reissector naar de federale regering is gestapt om zogenaamde 'corridorreizen' te organiseren naar landen die wegens de coronapandemie als risicovolle of rode zone worden beschouwd, heeft een positief advies gekregen van de experten. Dat heeft Gunther Hofman, directeur van TUI fly voor de 'western region' vandaag gezegd tijdens een gezamenlijke persconferentie met de CEO's van Brussels Airport, Arnaud Feist, en Brussels Airlines, Peter Gerber. "Het is nu aan de regering om hierover een ei te leggen."

Touroperators TUI, Sunweb en Corendon, en luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines maakten hun gezamenlijke voorstel vorige maand over aan de regering. Reizigers zouden via de corridors onder strikte voorwaarden all-inreizen naar zorgvuldig geselecteerde hotels in rode zones kunnen maken, zonder achteraf in quarantaine te moeten.

"We hebben hierover met de experten van de regering overlegd", aldus Hofman. "Zij hebben een positief advies gegeven om dergelijke corridors te installeren onder bepaalde voorwaarden."

Knopen doorhakken

Volgens de directeur van TUI fly is het nu aan de regering om de knoop door te hakken. Een concrete timing kregen de reisorganisaties niet. "Logistiek gezien - wat er moet gebeuren in onze hotels, aan boord van de vluchten en op de luchthaven - zijn alle protocollen klaar", zei Hofman. "We hopen zo snel mogelijk een positief signaal te krijgen van de regering zodat we daarmee kunnen starten."

Volgens de protocollen zijn reizigers niet verplicht om in het hotel te blijven, maar moeten ze wel in de buurt blijven en drukke plekken vermijden. "Het is niet zo dat je de hele dag op de stoel moet gaan zitten die je 's ochtends hebt gereserveerd aan het zwembad", benadrukte Hofman. "Excursies worden goed georganiseerd in kleine groepen, in restaurants zijn er uitgebreidere openingsuren zodat niet iedereen tegelijk moet eten, de kamers worden meerdere keren per dag ontsmet, enzovoort."

De protocollen voor de corridorreizen zijn gemaakt voor meerdere bestemmingen. TUI denkt onder meer aan de Griekse eilanden en de Spaanse eilanden Majorca en Gran Canaria.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.