Touroperator Caractère creeërt herinneringen voor het leven: “De bestemming die we voorstellen, is niet altijd de plek die klanten voor ogen hebben”

De lente hangt in de lucht en de reismicrobe kriebelt meer dan ooit. Toen Wim Van Cauter en Ilona Stieners in 2019 touroperator Caractère overnamen, deden ze dat met een duidelijke missie: mensen blij maken. En dat is vandaag niet anders, zelfs na twee uitdagende jaren voor hun sector. “Sommige klanten plannen een huwelijksaanzoek in het buitenland. Het is prachtig dat wij de eer krijgen om mee te schrijven aan zo’n onvergetelijke herinnering.”

Jullie hebben een neus voor verborgen plekjes en testen graag alles zelf uit. Wat is het grootste plezier: zelf genieten of anderen laten genieten?

Ilona: “De vrije tijd van klanten is beperkt en die willen ze zo aangenaam mogelijk invullen. Wij geloven dat we hen de ultieme beleving kunnen schenken na een goed gesprek. Daar komt heel wat empathie bij kijken. Zo kunnen we perfect inschatten of een land of vakantieformule bij iemand past. De bestemming die we voorstellen, blijkt niet altijd de plek te zijn die mensen op voorhand in gedachten hadden. Wanneer ze dan terugkeren met een warm gevoel, fijne herinneringen en zeggen dat het helemaal was wat ze zochten … Daar halen wij de meeste voldoening uit.”

Wat is de mooiste reis die jullie hebben mogen organiseren?

Wim: “Het is niet alleen de bestemming die van een reis een bijzondere ervaring maakt, het is ook de invulling ervan. Zo hebben we enkele klanten gehad die een huwelijksaanzoek planden in het buitenland. Aan zo’n mooi verhaal schrijven we dan graag mee.”



Ilona: “Eén van onze klanten is een dame die al jaren weet dat ze terminaal ziek is. Zij wil zo veel mogelijk van de tijd die haar rest al reizend doorbrengen. Ze boekt al haar reizen bij ons, zelfs al moet ze bekomen van een zware chemokuur. En wij stemmen ons aanbod op haar af, gaande van een langere reis tot een citytrip naar Parijs. Of het nu gaat om zo’n intense motivatie of een huwelijksaanzoek, het mooie is dat we de wensen van klanten in vervulling kunnen laten gaan.”

Wat zijn jullie favoriete bestemmingen?

Ilona: “Ik hou van Catalonië. Ik zie met Caractère ook andere prachtige plekken in Europa, maar aan die streek heb ik mijn hart verloren. En ik ben ook onder de indruk van Malta, één van onze nieuwe bestemmingen.”



Wim: “Ik ben fan van Italië. Een ideale vakantiedag begint daar met een uitgebreid ontbijt en een charmante begroeting door de eigenaars van een mooi hotelletje. Daarna maak ik me klaar voor een activiteit, iets sportiefs of cultureels. In de late namiddag komen we terug om aan het zwembad te chillen en ’s avonds genieten we van een diner en de omgeving.”

Volledig scherm © Caractère

Jullie namen Caractère over in 2019. Enkele maanden later sloeg het coronavirus toe en kreeg de reissector zware klappen. Hoe zien jullie de toekomst?

Ilona: “Heel rooskleurig. We hebben een aantal ingrijpende beslissingen genomen en durfden het bestaande businessmodel binnen de reissector in vraag stellen. Die eigenzinnigheid is onontbeerlijk als ondernemer. Als je tegen de stroom in zwemt, krijg je wel eens weerstand. Maar als je voelt dat je het juist pad bewandelt, neem je dat erbij. Caractère was al een heel fijn bedrijf, maar we hopen dat we mogen blijven groeien en nog veel klanten blij mogen maken.”

Gaan we anders reizen na de pandemie?

Wim: “Wij denken van niet. De drang om te reizen is alleen maar groter geworden. Klanten willen zich nu wel beter indekken voor mocht de reis niet kunnen doorgaan.”



Ilona: “Bij de eerste lockdown waren veel mensen ervan overtuigd dat het massatoerisme zou verdwijnen en dat we doordachter zouden reizen. Toeristen die aanschuiven voor een gondel in Venetië, dat leek toen verleden tijd. Maar dat blijkt niet zo te zijn. Zowel het massatoerisme als kleinschalige reizen zoals wij ze organiseren, blijven razend populair.”

