Touring voorspelt weer weekend met lange files op Europese wegen: zwarte zaterdag in Rhônevallei met monsterfiles richting zuiden

Richting zuiden begint het weekend op vrijdag nog relatief rustig. Vanaf de middag wordt moeilijk verkeer verwacht met files en vertragingen aan de knelpunten in Frankrijk, Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk (oranje). In Italië en Spanje verwacht Touring druk maar vlot verkeer (geel).

Zaterdag wordt een zwarte dag in de Franse Rhônevallei met monsterfiles richting zuiden. Elders in Frankrijk, net als in Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Italië en Spanje geldt code rood: erg moeilijk verkeer met lange files. Zondag blijft het erg druk in Europa met kleinere files (oranje).

Voor de terugkeer is het op vrijdag druk in zuidoost-Frankrijk (oranje). Op zaterdag verwacht Touring topdrukte in Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Italië (rood). In Frankrijk en Spanje is het iets minder druk: er wordt moeilijk verkeer verwacht met kleinere files. Alleen in het Middellandse Zeegebied in Frankrijk zal het verkeer erg moeilijk verlopen (rood).

Volledig scherm © AFP

Op zondag neemt de drukte in Europa af. Het wordt een oranje dag in Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk. In Frankrijk verwacht Touring grote drukte in het zuidoosten (oranje). Elders in Frankrijk, net als in Italië en Spanje zal er druk maar vlot verkeer (geel) zijn.

Touring heeft dan ook goede raad voor reizigers die dit weekend de baan op gaan. Zondag is de beste vertrekdag. De beste dagen voor de terugkeer zijn vrijdag en in mindere mate zondag.

