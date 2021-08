Touring voorspelt opnieuw rood weekend met lange files in heel Europa

Richting het zuiden van Europa zal de drukte op vrijdag beginnen. Vanaf de middag zal er moeilijk verkeer zijn met files aan de knelpunten in Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk. In Frankrijk is er kans op files in het zuidoosten, maar in de rest van het land, net zoals in Spanje en Italië, zal de uittocht probleemloos verlopen.