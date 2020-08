Touring verwacht rood weekend voor vertrek en terugkeer in Europa: vooral zaterdag ellenlange files in Frankrijk ADN

04 augustus 2020

11u14

Bron: Belga 1 Reizen Mobiliteitsorganisatie Touring verwacht een rood weekend voor wie met de auto op vakantie vertrekt zowel als voor wie terugkeert. Dat meldt Touring dinsdag. Met name zaterdag wordt opnieuw een heel moeilijke dag in Frankrijk, met ellenlange files.

Vrijdag wordt in Duitsland een rode dag, richting zuiden. Touring verwacht erg druk verkeer met files tussen 14.00 uur en 20.00 uur. In Frankrijk wordt het dan minder druk. Enkel in Zuidoost-Frankrijk kan men zich in beide richtingen aan wat problemen verwachten (oranje) en in de rest van Frankrijk druk maar vlot verkeer (groen).

Elders in Europa verwacht men vrijdag druk verkeer met kans op wat vertragingen richting zuiden (oranje) en druk maar vlot verkeer richting noorden (groen).



Zaterdag wordt opnieuw een heel moeilijke dag in Frankrijk voor het vertrek (zwart) met ellenlange files en een rode dag voor de terugkeer. In alle andere Europese landen is zaterdag zowel voor het vertrek als voor de terugkeer een rode dag. Op de traditionele knelpunten wordt het aanschuiven tussen 09.00 uur en 17.00 uur.

Zondag wordt een groene dag voor het vertrek en een oranje dag (moeilijk verkeer met kleinere files) voor de terugkeer.

