Touring: “Twee keer zoveel oproepen in krokusvakantie als vorig jaar, maar nog niet cijfers van 2020"

‘Wonder Of The Seas’, het grootste cruise­schip ter wereld, is klaar om uit te varen

De ‘Wonder Of The Seas’, ‘s werelds grootste cruiseschip, begint op 4 maart aan haar maidentrip van Fort Lauderdale in Florida naar het Caribisch gebied. Het schip werd gebouwd in opdracht van Royal Caribbean. Na in totaal negen jaar ontwikkelen en bouwen, is het schip nu klaar om uit te varen.

27 februari