Tourgids gilt het uit als glazen brug op ruim 1.000 meter hoogte onder hem begint te barsten Koen Van De Sype

18u53

Bron: Mashable, Daily Mail 111 Twitter/EAST TAIHANG DISTRICT/WECHAT Reizen Een Chinese tourgids lijkt de schrik van zijn leven beleefd te hebben toen hij op een glazen brug op meer dan 1.000 meter hoogte plots het glas onder zijn voeten zag barsten. Op beelden is te zien hoe de man zich op handen en voeten in veiligheid probeert te brengen.

Maar niets was wat het leek. De barstende brug is immers een nieuwe attractie in het oostelijke Taihanggebergte. Met behulp van sensoren en special effects lijkt het of het glas aan het einde van de brug begint te breken als een toerist erover wandelt. Dat moet "het bezoek aan de brug nog spannender maken", zo klinkt het. Maar bij bezoekers die zich van geen kwaad bewust zijn, veroorzaakt het ook paniek. Zo blijkt toch in een filmpje dat afgelopen weekend viraal ging in China. (lees hieronder verder)







De brug ligt in de Hebei Provincie en is 266 meter lang en 2 meter breed. Ze is gebouwd op een hoogte van 1.180 meter boven de zeespiegel, langsheen een berg.



De overheid van Oost Taihang heeft zich al officieel verontschuldigd op zijn WeChat-kanaal voor het incident. Volgens haar hebben de ontwerpers versplinterd glas in een van de lagen van de brug gestoken, zodat het lijkt alsof het glas breekt als je erover stapt. Het maakt zelfs een brekend geluid. De overheid zegt dat het haar "erg spijt dat mensen bang werden", maar gaat er toch niets aan doen. In de hoop dat meer mensen de brug zullen willen bezoeken om het speciale effect te ervaren.