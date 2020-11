Tot aan de grens en niet verder: op deze Belgische natuurplekjes waan je je zo in het buitenland

Sparen Wanneer verkoopt u best beleggings­fond­sen en wanneer niet?

5 november Zette u recent uw eerste stappen op de beurs? U bent niet alleen: beleggingsfondsen zijn vandaag een populair alternatief voor de gewone spaarrekening. Alleen is het voor een niet-kenner niet altijd even evident om te weten wanneer u beleggingsfondsen best doorverkoopt om in andere te kunnen investeren. Spaargids.be bekeek het advies van onafhankelijke beleggingsinstituut Morningstar.