Tot 2.000 euro boete voor wie na 18 uur op skibotten rondloopt in Mayrhofen HR

15 september 2020

10u18 0 Reizen Mayrhofen, een van de bekende après-skidorpen in Oostenrijk, bindt de strijd aan met overlast. De gemeente geeft tot 2.000 euro boete aan wie na 18u nog op skibotten draagt. Ook alcoholgebruik op straat wordt strenger aangepakt.

Mayrhofen is een gemeente in de Oostenrijkse deelstaat Tirol. Het telt dorp slechts 4.000 inwoners, maar toch krijgt het elke winter het allure van een stadscentrum, dankzij de vele après-ski-bars en restaurants. Ook zijn er discotheken, waar het feest tot in de late uurtjes voortgaat.

Dat brengt echter geluidsoverlast en vandalisme met zich mee. Daar wil de gemeente komaf mee maken. Volgens de Tiroler Tageszeitung is het voortaan verboden om tussen 23 uur en 6 uur ’s ochtends nog alcohol te nuttigen in de buitenlucht. Je zal tijdens die uren dus niet meer op een terras kunnen zitten, of bier drinken op straat. Binnen in de restaurants, bars en discotheken kan dat uiteraard wel nog.

Daarnaast is het vanaf 1 december tot 15 april verboden om tussen 18 uur en 6 uur op skibotten door het centrum te lopen of ski’s, skistokken of snowboards te dragen. Dat moet geluidsoverlast tegengaan, maar ook de diefstal van skimateriaal.

Overtredingen op de nieuwe regels worden bestraft met boetes tussen 25 en 2.000 euro.

