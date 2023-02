Tot 11 euro voor een pintje: op deze plaatsen vind je de goedkoopste én duurste après-ski

Een rondje drankjes tijdens een après-ski kost in het duurste ski-oord meer dan dubbel zoveel als in het goedkoopste. Dat blijkt uit een steekproef van reisorganisatie Sunweb in de vijftien bekendste skigebieden van Europa.

Sunweb ging de prijs na van de vijf populairste drankjes na het skiën: een glas rosé, een pint bier (0,5l), Apérol Spritz, een glühwein/vin chaud en een warme chocomelk in de vijftien bekendste Europese skigebieden. En dat leverde indrukwekkende prijsverschillen op.

Een rondje met die vijf populairste drankjes is het duurst: 60 euro in Méribel in het skigebied Les 3 Vallées. Dat is wel het skigebied waarin bijvoorbeeld ook het mondaine Courchevel gelegen is, maar toch: 17 euro voor één Aperol Spritz ten opzichte van 12,40 euro in het op een na duurste après-skigebied.

Die nummer twee op het lijstje - met 39,70 euro voor een rondje toch al 20 euro goedkoper dan Méribel - is het Oostenrijkse Sankt Anton, dat in hetzelfde skigebied - Ski Arlberg - ligt als Lech, het favoriete skioord van jetsetfiguren zoals de Nederlandse koninklijke familie. Ook nummer drie was altijd al een place to be voor spotters van schoon volk: Davos Klosters, waar koning Charles vaak op de latten stond.

Maar waar ben je nu het goedkoopst af? Onderaan het lijstje prijkt Sölden in Oostenrijk met 22,50 euro, voorafgegaan door het Franse Morzine ( 24,80 euro) en Tignes/Val d’Isère (27 euro). Ook interessant: of je bier- dan wel wijndrinker bent, scheelt soms een slok op de borrel. Zo kost een glas rosé in het Italiaanse Cervinia (Aosta-vallei) met 12 euro evenveel als in Méribel, maar heb je voor 7 euro een halve liter bier, die in Les Deux Alpes 8 euro kost. Maar daar heb je dat glas rosé dan wel weer voor 6 euro, precies de helft van de prijs in Cervinia en Méribel.

