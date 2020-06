Topman TUI: “Boze minister en honderden gefrustreerde klanten, dat is niet onze marketingstrategie” jv

15 juni 2020

19u57

Bron: VTM NIEUWS 2 Reizen Het regende de laatste dagen klachten over luchtvaartmaatschappijen die onder het mom van corona vluchten annuleerden om er hun klanten vervolgens duurdere te kunnen aansmeren. Naast onder meer Ryanair kreeg vooral TUI Fly het hard te verduren. Topman Gunther Hofman herhaalde in VTM NIEUWS dat wie zijn geld terug wil, dat ook zal krijgen. En dat het hele gedoe geen bewuste commerciële zet was.



De roep van misnoegde klanten klonk de voorbije dagen zo luid dat TUI zich verplicht zag reizigers van wie de vlucht geannuleerd werd dan toch cash terug te betalen en dus niet enkel in de vorm van een voucher. Die keuze tussen beide opties geldt wel enkel voor de vluchten, niet voor een pakketreis. Daar blijft de coronamaatregel rond vouchers overeind. “Pakketreizen kunnen wél kosteloos omgeboekt worden”, verzekerde Hofman, die eraan toevoegde dat de omruilvoorwaarden “soepel” zijn.

Als verklaring voor de plotse verandering van strategie verwees Hofman naar “het evolueren van de visie op het aanvaarden van een voucher tijdens de coronacrisis”. Hij stelde dat TUI intern heeft besloten zich te voegen naar de verwachtingen van de overheden, “die een striktere toepassing van de wetgeving rond de vouchers willen”, zei Hofman.

Onderzoek naar fraude

Over het hele marketingfiasco bij TUI zei de CEO dat ze “in drie dagen het hele vluchtschema opnieuw moesten uitwerken”. Hij gaf toe dat daarbij intern technische onzorgvuldigheden zijn gebeurd. “Een boze minister en honderden gefrustreerde klanten, dat is niet meteen de commerciële strategie die TUI wil toepassen. Dit is een ongelukkige samenloop van omstandigheden, waarvoor we ons ook uitdrukkelijk hebben geëxcuseerd”, aldus Hofman. De topman zal naar eigen zeggen aan de bevoegde minister Nathalie Muylle (CD&V) de komende dagen nog bijkomende argumenten aanvoeren in het kader van een eventueel onderzoek naar fraude. De minister wil immers weten of er bewust vluchten verpatst zijn waarvan TUI wist dat ze nooit zouden plaatsvinden.

Tot slot gaf Gunther Hofman nog mee dat ze sinds 3 juni een forse stijging in het aantal vlieg- én autovakanties noteren, zonder daarbij cijfers te noemen. Of we tijdens de komende zomermaanden van zwart weekend naar zwart weekend zullen rijden, daar had hij geen zicht op. Het aantal autovakanties blijft bij TUI relatief klein in vergelijking met de vliegvakanties.