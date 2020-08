Tokio lanceert doorzichtige toiletten mvdb

24 augustus 2020

17u58 4 Reizen Zelfs in het kraaknette Japan zijn openbare toiletten niet bepaald populair. Een kleine of grote boodschap doen in een mogelijk vuile en onveilige faciliteit, doet vele Japanners huiveren. Om de wc-fobie weg te nemen heeft hoofdstad Tokio twee doorzichtige openbare toiletten gelanceerd. Gebruikers kunnen zo zelf vaststellen dat alles proper is, eens binnengestapt wordt het glas mat en kan niemand naar binnen kijken.

Het transparante toilet met slim glas-technologie is een uitvinding van architect Shigeru Ban. Hij is een van de zeventien architecten die de opdracht kregen de openbare toiletten in enkele parken van het Tokiose district Shibuya te renoveren om zo het gebruik ervan te stimuleren.

Volgens de organiserende ngo Nippon Foundation is de architect prima in zijn opzet geslaagd. "Gebruikers kunnen zelf de netheid controleren. Als de wanden mat worden, snapt iedereen dat de wc ‘bezet’ is. ‘s Nachts verlichten de faciliteiten de parken als een prachtige lantaarn”, luidt het.

Doorzichtige openbare toiletten zijn overigens al eerder in Japan gebruikt. De stad Oita kreeg in 2014 de primeur. Bewegingssensoren maakten de muren ondoorzichtig, alleen bleef het nogal riskant. Gebruikers die 35 seconden lang niet bewogen, stelden vast dat de wanden terug transparant werden.