Toeristische zomer al voorbij in de Ardennen? “Blijf niet weg, we hebben jullie nodig”

Europese wegen kleuren zaterdag rood: nu al extra hinder door waterover­last

16 juli Het wordt morgen weer een rode zaterdag op de Europese wegen. Dat zegt mobiliteitsclub VAB. Er zijn nog heel wat Belgen die met de auto op vakantie vertrekken, en in Midden-Nederland start ook de vakantie. Bovendien brengt de wateroverlast in eigen land, maar ook in Duitsland, Nederland en Zwitserland extra hinder mee op belangrijke verkeersassen.