Toeristische trekpleister Machu Picchu gesloten vanwege onrust in Peru

Machu Picchu is een Incastad op een rots in het oerwoud. Het staat sinds 1983 op de Werelderfgoedlijst en is veruit de belangrijkste toeristische attractie van Peru met jaarlijks meer dan 1 miljoen bezoekers.

Het spoor, de enige andere manier om naar Machu Picchu te reizen, is al enkele dagen onbruikbaar na de nodige beschadigingen. Volgens de spoorwegmaatschappij is een deel van de rails zelfs verwijderd door de demonstranten.

Wandeling van zes uur

Ten minste 400 toeristen - waaronder 300 buitenlanders - zijn gestrand aan de voet van de site, in Aguas Calientes. “Ze kunnen niet weg omdat de spoorweg op verschillende plaatsen beschadigd is”, zei minister van Toerisme Luis Fernando Helguero. “Sommige toeristen hebben ervoor gekozen om naar Piscacucho te lopen, maar dat is een wandeling van zes uur of meer. Maar heel weinig mensen kunnen dat.” Piscacucho is het dorp dat het dichtst bij Machu Picchu ligt én aangesloten is op het wegennet.