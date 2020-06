Toeristen weer welkom in Italië: luchthavens en grenzen heropend, wat betekent dat voor Belgen? HAA

03 juni 2020

06u28

Bron: ANP 6 Reizen Italië staat vanaf vandaag reizen van en naar het buitenland weer toe. Alle luchthavens in het land zijn geopend. Ook mogen Italianen weer door heel het land reizen. Reislustige Belgen moeten nog even geduld opbrengen: niet-essentiële reizen naar het buitenland zijn nog verboden tot en met zeker 7 juni.



Italië was het eerste Europese land dat op nationaal niveau beperkingen instelde vanwege het coronavirus. Sinds 10 maart was er een lockdown van kracht. Het land is sinds begin mei de maatregelen voorzichtig aan het versoepelen.

De heropening van de regionale en nationale grenzen liet op zich wachten tot na 2 juni, de nationale feestdag, om te voorkomen dat Italianen tijdens en in aanloop naar die dag in groten getale op pad gingen.



Eerder mochten de meeste winkels en andere ondernemingen in het land alweer open. Hetzelfde geldt ook onder voorwaarden voor musea, bibliotheken en kerken. Sinds begin mei mochten de Italianen de deur opnieuw uit voor een bezoek aan vrienden en familie of om te sporten.

Wat betekent dat voor Belgen?

Dat Italië vandaag de grenzen en luchthavens heropent voor Europeanen (zonder quarantaineplicht van twee weken) betekent niet dat Belgen zomaar weer naar dat land kunnen reizen. De FOD Buitenlandse Zaken verbiedt immers nog tot en met 7 juni alle niet-essentiële reizen naar het buitenland. De beslissing om dit verbod op te heffen, ligt bij de Nationale Veiligheidsraad, die vandaag overigens opnieuw samenkomt.

Italië heropent vandaag niet alleen de nationale grenzen, ook verplaatsingen tussen de Italiaanse regio’s zijn weer toegelaten. Mogelijk kunnen er wel beperkingen worden opgelegd naargelang de verspreiding van het nieuwe coronavirus in bepaalde gebieden, meldt de FOD Buitenlandse Zaken op zijn website.

Tweedeverblijvers

De Belgische overheidsdienst bericht ook dat het weer mogelijk zal worden “naar een tweede verblijfplaats te gaan”. Dat geldt alvast voor de inwoners van Italië. Of ook mensen in ons land vandaag hun koffers kunnen pakken om naar hun eigendom in het zuiderse land af te reizen, wordt niet gespecificeerd. De Belgische grens met Frankrijk oversteken op weg naar het zuiden is alvast uit den boze, gezien onze zuiderburen de buitengrenzen nog tot zeker 15 juni gesloten houden voor niet-essentiële verplaatsingen.

De heropening van de grenzen is een grote stap voor Italië, dat weer recht probeert te krabbelen, nadat het zwaar getroffen werd door het coronavirus. Het land behoort wereldwijd tot de landen die het zwaarst zijn getroffen door de pandemie. In totaal is bij ruim 233.000 mensen vastgesteld dat ze het virus hebben opgelopen. Het aantal sterfgevallen ligt boven de 33.000, na de VS en het Verenigd Koninkrijk het hoogste in de wereld.

Inmiddels daalt het aantal besmettingen en sterfgevallen in het zuiderse land gestaag.

