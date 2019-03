Toeristen vertrappelen massaal de bloempracht op Nederlandse bollenvelden Simone van Zwienen

27 maart 2019

15u02

Bron: AD.nl 3 Reizen Toeristen vertrappen massaal de mooie bollenvelden van Nederland: al hun gespring en selfiegeweld maken belachelijk veel tulpen kapot. Volgens kwekers wordt het zelfs steeds erger. Met een campagne willen ze proberen de velden mooi te houden.

Daar stoppen weer een paar auto’s in de berm. Toeristen stappen met een telefoon in de aanslag uit en banen zich een weg dwars door de tulpen heen op zoek naar de beste plek voor een selfie. Sommigen doen een poging om zichzelf al springend boven de tulpen uit vast te leggen. Anderen dansen de narcissen plat of gaan er middenin liggen.

Leuk kiekje

Het is voor bollenkweker Simon Pennings in Noordwijkerhout pijnlijk om te zien dat ze zo onvoorzichtig zijn. “We krijgen grote groepen mensen op bezoek, wat we heel fijn en leuk vinden, maar ze trappen alles plat. Dat is zonde en daar lijden wij schade door. Vorig jaar had ik een perceel met 10.000 euro schade. Alles was vertrapt. In deze regio heb ik wel vijftig percelen, kun je nagaan. Maar het gaat niet alleen om mij. Mijn collega’s hebben ook honderden percelen.’’

Volgens Pennings wordt het ‘elk jaar een stapje erger’. “Wij ervaren dat zo”, legt hij uit. “Ze willen toch zo graag die selfie maken.” Sociale media helpen een handje mee, denkt woordvoerster Nicole van Lieshout van de plaatselijke VVV, dat het inderdaad steeds drukker ziet worden in de bollenstreek. “De plaatjes gaan de hele wereld over. Iedereen wil net een gekkere en leukere foto, liggend of dansend tussen de bloemen. Dat snap ik, maar aan de andere kant is het ook heel belangrijk dat ze dat met respect doen voor diegenen die er hun levenswerk van hebben gemaakt en er elke dag van vroeg tot laat mee bezig zijn.’’

Onwetendheid

Pennings probeert het zijn bezoekers keer op keer uit te leggen, maar met zeker 1 miljoen toeristen vanuit de hele wereld die de streek deze maanden aandoen, is dat geen doen. “Ze staan er niet bij stil. Men is een beetje uit het oog verloren hoe een plantje groeit en dat wij daar het hele jaar mee bezig zijn. Als ik mensen dat uitleg op het veld zeggen ze ‘oh ja, je hebt gelijk’ en ‘sorry, ik heb het helemaal niet gezien en niet begrepen’.’’

Het is volgens Pennings ook grotendeels onwetendheid. “Daar ga ik vanuit. Melk komt ook uit een fabriek en niet van een koe. Dat is met de bollen ook zo. Men denkt dat het een soort plastic is. Ze denken niet verder na. Die denken ‘ik sta erop en morgen is het weer heel’. Dat is niet zo, dan is het gewoon dood.”

Respect

De Noordwijkerhoutse kweker stapte met het probleem naar voren. En nu hebben gemeentes in de bollenstreek, VVV’s, marketingorganisaties, de Koninklijke Algemene Vereniging voor Bloembollencultuur (KAVB) en kwekers de handen ineen geslagen om het op te lossen. Er komen banners, borden en dranghekken met de slogan ‘Enjoy the Flowers, respect our Pride’.



Ook worden er vrijwillige ambassadeurs ingezet. “Het is een pilot”, benadrukt Van Lieshout. “We gaan kijken of dit de manier is om de boodschap positief over te brengen. Het is alleen maar hartstikke mooi, al die toeristen die naar Nederland komen en al die bloemen bewonderen. Iedereen mag daarvan genieten. Alleen niet op of in de bloemen. Dat willen we ze laten zien.’’

Pennings: “We willen met zijn allen geen prikkeldraad hoeven spannen. Iedereen is welkom en op deze manier proberen we dat in de hand te houden.’’