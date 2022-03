Toeristen spendeerden vorig jaar ruim kwart meer nachten in Europese Unie

Het toerisme in de Europese Unie is in 2021 zoals verwacht wat hersteld van de zware klappen die de coronapandemie in 2020 had toegebracht. Er werden vorig jaar 1,8 miljard overnachtingen geregistreerd in toeristische verblijfplaatsen (zoals hotels, vakantiehuizen en campings), 27 procent meer dan in 2020, zo maakte het Europese statistiekbureau Eurostat maandag bekend.