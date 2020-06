Toeristen pas vanaf 1 juli weer welkom in Spanje mvdb

05 juni 2020

15u29

Bron: ANP 2 Reizen Toeristen zijn vanaf 1 juli weer welkom in Spanje. Dat heeft een woordvoerder van de Spaanse regering vandaag gezegd. Dat betekent dat de grenzen voor buitenlandse vakantiegangers later opengaan dan gisteren werd gemeld.



Minister Reyes Maroto van Toerisme zei toen dat de grenzen met Frankrijk en Portugal vanaf 22 juni opengingen en toeristen weer naar Spanje konden reizen. Haar ministerie floot haar echter later terug, waardoor nogal wat verwarring ontstond. De regering maakte daar vandaag een einde aan.

Spanje sloot zijn grenzen met Frankrijk en Portugal voor de meeste mensen toen het in lockdown ging om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De Spaanse regering maakte ook bekend dat de coronamaatregelen in Madrid en Barcelona vanaf maandag worden versoepeld. Vanaf die dag mag er weer binnen worden gegeten en gedronken in restaurants en bars. Nu mag dat alleen op terrassen.



Voor kinderen geldt vanaf maandag dat ze weer de straat op kunnen wanneer ze dat willen en niet alleen op bepaalde tijdstippen.

