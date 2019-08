Toeristen opgelet! Wie zich in deze steden niet aan enkele opvallende verboden houdt, riskeert hoge boetes KVE

09 augustus 2019

14u55

Even uitblazen op de Spaanse Trappen in Rome is er niet meer bij. Wie toch plaatsneemt op een van de 136 treden riskeert door agenten verdreven te worden en daarbovenop een fikse boete. En niet alleen in de Italiaanse hoofdstad moeten toeristen zich tegenwoordig aan strenge regels houden, ook in andere Europese steden gelden opvallende verboden. Een overzicht.

Steeds meer trekpleisters worstelen met het massatoerisme. Niet elke vakantieganger is immers even gedisciplineerd of gaat respectvol om met eeuwenoude monumenten en dat stoot de lokale autoriteiten tegen de borst. En net daarom worden er steeds meer verboden uitgevaardigd.

Italië

Zo gelden in Rome nog wel meer strenge regels waar citytrippers zich moeten aan houden. Zo is het verboden om in fonteinen te baden, in ontbloot bovenlijf rond te lopen nabij trekpleisters of te snacken in de buurt van historische monumenten.

Ook in Venetië moeten bezoekers op hun tellen passen. De stad kreunt al vele jaren onder het massatoerisme. Elk jaar doen zo’n 25 miljoen toeristen de stad aan, van wie 14 miljoen eendagstoeristen. Venetië treedt dan ook al langer op tegen bezoekers die zich misdragen of op historische pleinen picknicken. Alleen op restaurant mag er voortaan nog gegeten en gedronken worden.

Ook wie papier, flesjes of ander afval achterlaat, mag zich aan een boete verwachten. Toeristen die halt houden op bruggen en in straten en zo het verkeer hinderen, kunnen een boete van 200 euro krijgen. Hetzelfde bedrag wordt vakantiegangers aangerekend die in badkledij de stad bezoeken of zwemmen in de kanalen (450 euro boete). Het voederen van duiven (50 tot 200 euro boete) en fietsen in de oude stad (100 euro boete) zijn niet toegestaan.

Hoe streng het er in Venetië aan toegaat, hebben recent twee Duitse toeristen aan den lijve ondervonden. Het paar uit Berlijn had aan de voet van de bekende Rialtobrug met een klein kooktoestel koffie gemaakt. Nadat een ooggetuige de politie hierop attent had gemaakt, werden de twee backpackers ter verantwoording geroepen.

De Duitsers moesten niet alleen een boete van maar liefst 1.000 euro betalen, ze werden ook verzocht de stad te verlaten.

In Trapani op Sicilië is het verboden om aan een ijsje te likken op straat. Op Capri mag je niet op klompen rondlopen. Tortelduifjes die in Eboli (regio Campanië) in de auto zitten te knuffelen, mogen zich aan een boete van 500 euro verwachten.

In Firenze riskeren toeristen die op de trappen van de kerk zitten te eten, natgespoten te worden. De stad heeft besloten om de trappen en pleinen op het middaguur schoon te spuiten om te voorkomen dat bezoekers zich daar installeren om te picknicken.

Spanje

In Barcelona is het verboden om halfnaakt (met ontblote borst) of in badkledij door de stad te lopen. Wie het verbod niet naleeft en betrapt wordt, kan diep in de buidel tasten: 300 tot 500 euro boete.

In Tossa de Mar mag je sinds 2009 geen vrijgezellenfeest meer vieren op het strand. In Santander is het verboden om op het strand te eten, naar luide muziek te luisteren of een balsport te beoefenen.

Het eiland Mallorca heeft de regels rond alcoholgebruik aanzienlijk aangescherpt rondom de stranden van Palma om excessen te vermijden. Wijn, pintjes, sterke drank en dies meer mogen deze zomer niet meer buiten op de stoep of voor een bar of café gedronken worden. Dat kan enkel nog binnen de ruimte van de horecazaken. De politie moet de naleving van de regels controleren, op overtredingen staan zware boetes tot 3.000 euro.

Nederland

Sinds 1 april mogen er na 19 uur geen rondleidingen meer doorgaan op de Wallen in Amsterdam wegens de overlast die deze gegidste groepswandelingen met zich meebrengen. En vanaf 1 januari volgend jaar worden ze helemaal verboden. De zogenoemde pubcrawls, echte zuiptours langs kroegen, vallen ook onder het verbod.

Buiten het Wallengebied mogen rondleidingen straks nog wel, maar alleen als de gidsen een vergunning en een kwaliteitskeurmerk hebben. De maximale groepsgrootte daalt van twintig naar vijftien mensen en gratis worden rondgeleid is er ook niet meer bij - dat zou een aanzuigende werking hebben.

Frankrijk

In Parijs - de stad van de liefde - is het verboden om te kussen op en nabij overwegen. Vermoedelijk veroorzaakten afscheidsnemers lange vertragingen.

Duitsland

Op het Duitse eiland Sylt mag je dan weer geen zandkastelen bouwen. Wie dat toch doet, moet rekening houden met een geldboete tot 1.000 euro. Men wil zo voorkomen dat wind en water het zand meevoeren. Er zijn gelijkaardige verboden van kracht op enkele Spaanse en Italiaanse stranden.