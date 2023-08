Toeristen ontzet over nieuw verbod op Italiaanse stranden: "Strenge regels gaan echt te ver”

Badgasten die graag hun eigen picknick meebrengen naar het strand in de Italiaanse regio Apulië zijn eraan voor de moeite. Lokale strandexploitanten verbieden dit namelijk, meldt ‘La Repubblica’. Ook de inwoners van Apulië zijn verbijsterd over de strenge regels en komen in opstand.

Op de stranden aan de populaire Adriatische kust in Zuid-Italië mogen strandgangers niet langer hun eigen eten en drinken meebrengen. Deze maatregelen schieten niet alleen bij toeristen in het verkeerde keelgat. Ook bewoners zijn van mening dat deze regelgeving te ver gaat en ondernemen juridische stappen. “Ze kunnen dit gewoon niet maken”, meent Dario Duso, advocaat en activist in Bari. Maar de strandexploitanten lijken de controles net verder aan te scherpen. Maar de hoge prijzen van bars en restaurants aan zee dwingen steeds meer gezinnen om hun toevlucht te nemen tot hun eigen proviand.

Bovendien swingen de toegangsgelden op sommige stranden in Apulië sowieso al de pan uit. Ze variëren van 30 euro bij Mar Village in Giovinazzo tot 100 euro op de eerste rij bij Lido Santo Stefano in Monopol.

“Uiteindelijk kost een gewone zondag aan het strand voor een gezin uit Bari zo’n 250 tot 300 euro. Een salade kost al snel 25 euro en er zijn steeds minder ‘vrije’ stranden te vinden. Als ze dan ook nog gaan verbieden dat badgasten eten meenemen, dan gaat dit echt te ver”, concludeert de lokale vereniging D’Urso.

Exploitanten bevestigen dat er bepaalde verboden zijn. De controles zijn echter lang niet zo streng als wordt beweerd, luidt het. “We staan geen grote frigoboxen toe voor groepsbijeenkomsten”, legt Michele Colella uit. Hij is manager van het Lido Calarena, dat al sinds 1934 door zijn familie wordt gerund. “Picknicken is hier niet toegestaan. Maar als je een snack, een drankje of een kleine frigobox meeneemt, knijpen we een oogje dicht.”

Maar niet overal gaat het er zo vreedzaam aan toe. Zo maakt ‘La Repubblica’ melding van een incident op een strand in Salento. Daar zouden drie families bedreigd zijn toen ze hun proviand bovenhaalden. Nochtans hadden ze al betaald voor ligbedden en een parasol. “We werden letterlijk geïntimideerd”, zegt een lid van een van de families. “Toen we de zakken met eten openmaakten, werden we benaderd en bedreigd door medewerkers. ‘Haal het meegebrachte eten weg of we schoppen je eruit’, zeiden ze.” En dan is la dolce vita plots ver te zoeken.

