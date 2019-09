Toeristen moeten weldra waarschijnlijk betalen om door beroemde straat in San Francisco te mogen rijden ADN

07 september 2019

19u17

Bron: AP 1 Reizen Toeristen worden binnenkort mogelijk verplicht om een reservatie te maken en ook te betalen voor een autoritje door de beroemde ‘Lombard Street’ in San Francisco.

De Californische autoriteiten hebben donderdag een wetsvoorstel goedgekeurd dat San Francisco toelaat een tol en een reserveringssysteem in te voeren voor Lombard Street. De lokale transportautoriteit stelt een tol van 5 dollar per auto op weekdagen en 10 dollar tijdens weekends en feestdagen voor.



Toerismediensten schatten dat in de zomer dagelijks zeker 6.000 mensen de kromme schilderachtige straat nemen, waardoor grote files ontstaan. De lokale bewoners klagen al jaren dat hun pittoreske straat meer in een overbevolkt pretpark is veranderd. Gouverneur Gavin Newsom moet het wetsvoorstel nog wel ondertekenen.