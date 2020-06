Toeristen moeten vragenlijst invullen en krijgen QR-code voor ze Griekenland binnen mogen HLA

29 juni 2020

11u47

Bron: Belga 1 Reizen Toeristen die vanaf 1 juli naar Griekenland komen, moeten 48 uur van tevoren een online vragenlijst invullen; ze krijgen dan een barcode die bepaalt of ze bij aankomst moeten worden gescreend.

Griekenland, dat relatief gespaard is gebleven van het coronavirus met 191 doden, voert een uitgebreide promotiecampagne die gericht is op het stimuleren van het toerisme, dat normaal goed is voor een kwart van het BBP.

De Griekse regering stopte dit weekend met de willekeurige screeningstests voor reizigers op basis van hun land van herkomst. Dat had voor verwarring bij toeristen gezorgd. Ze wisten niet of ze na de landing sinds 15 juni in Athene en Thessaloniki een nacht in het hotel moesten doorbrengen om te worden getest en of ze in quarantaine zouden worden geplaatst.

QR-code

De regering heeft een nieuw protocol uitgevaardigd, waarbij reizigers 48 uur voor aankomst een online vragenlijst moeten invullen, met persoonlijke gegevens zoals hun land van herkomst of landen die ze de afgelopen 15 dagen zijn doorgereisd. Deze vragenlijst is verplicht tot 31 augustus. Elke persoon ontvangt vervolgens een persoonlijke QR-code die is vastgesteld op basis van de verstrekte gegevens, die wordt gecontroleerd op zijn mobiele telefoon of op papier in de aankomsthaven. "Met deze nieuwe algoritmeprocedure zullen we waarschijnlijk de meeste geïmporteerde gevallen kunnen detecteren", zei Dimitris Paraskevis, een lid van de commissie van deskundigen van het Griekse ministerie van Volksgezondheid, aan Skai TV.

Vanaf 1 juli gaan alle luchthavens van het land weer open voor internationale vluchten, de havens van Patras en Igoumenista verwelkomen opnieuw veerboten uit Italië en de andere havens van het land worden heropend voor cruiseschepen.