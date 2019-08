Toeristen kijken raar op in Spanje: stranden kleuren groen Redactie

06 augustus 2019

16u15

Bron: ENEX 5

Strandgangers in Galicië, een regio in het noordwesten van Spanje, kijken maar best uit waar ze hun handdoek leggen. De stranden worden overspoeld met algen en zeewier. Gelukkig is de groene smurrie niet giftig of gevaarlijk. In badstad Vigo zijn ze de algen wel gewoon. De organismen vormen er deel van het ecosysteem en duiken wel vaker op. Alleen is het voor de toeristen een beetje een domper op de vakantievreugde. Op grote delen van de stranden kan je niet zonnebaden, tenminste als je nog een propere badhanddoek wil.