Toeristen in Venetië haken af na hevige overstromingen ADN

20 december 2019

20u34

Bron: Belga 3 Reizen De historische overstromingen van vorige maand in Venetië doen het toerisme er geen goed. Het aantal boekingen is de jongste maand met zeker 40 procent verminderd, uit vrees voor nog meer waterellende, geeft de vereniging van hoteliers toe.

"Het aantal boekingen is nog nooit zo sterk gedaald. Zelfs niet na de aanslagen op de Twin Towers in New York in 2001", luidde het vandaag. Bijna de helft van de reservaties werden geannuleerd. Op oudejaarsavond zou slechts de helft van de hotels bezet zijn. Vorig jaar zaten alle hotels vol.



Venetië beleefde op 12 november de zwaarste overstromingen sinds 1966. De beelden van toeristen die tot aan hun knieën in het water stonden, gingen de wereld rond. Vooral Amerikanen zeggen af. Jaarlijks zakken 30 miljoen toeristen naar de Dogenstad af, waarvan een derde er op hotel verblijft.

Lees ook: Delen basiliek van San Marco onherstelbaar beschadigd door overstromingen