Toeristen in nood bellen 'verkeerde' politie

18 juli 2018

08u30

Bron: ANP - WCSH TV 0 Reizen Twee Amerikaanse toeristen die vastzaten in een lift in de Portugese hoofdstad Lissabon, hebben hulp gekregen uit onverwachte hoek. De vrouwen zochten online naar het telefoonnummer van de politie in Lissabon ('Lisbon'), maar belden volgens het Amerikaanse WCSH TV per ongeluk met de hulpdiensten in een gelijknamige plaats in de staat Maine.

Het vastzittende duo had op een noodknop in de lift geduwd, maar na 20 minuten was nog niemand komen opdagen. De vrouwen zochten via Google de 'Lisbon Police' op. Daarna kregen ze bijna 5.000 kilometer verder de Amerikaanse meldkamermedewerkster Cathy Roy aan de lijn.



Roy besloot zelf contact te zoeken met haar Portugese collega's, omdat de toeristen in paniek raakten. Ondanks de taalbarrière wist ze de situatie uit te leggen. Daarna bleef de meldkamermedewerkster aan de lijn met haar landgenoten tot hulp arriveerde. De toeristen konden zonder kleerscheuren uit hun benarde positie worden bevrijd.

