Toeristen hoeven niet langer te verdwalen in Zuid-Koreaanse metro: eindelijk Engelstalige navigatieapp

Saoedi-Ara­bië start met nieuwe luchtvaart­maat­schap­pij Riyadh Air

Saoedi-Arabië begint een nieuwe luchtvaartmaatschappij met de naam Riyadh Air. De maatschappij, die haar thuisbasis krijgt in de Saoedische hoofdstad, is bedoeld om het toerisme te helpen. Saoedi-Arabië wil zijn economie minder afhankelijk maken van olie en meer toeristen en techbedrijven aantrekken. In 2030 wil Saoedi-Arabië 100 miljoen bezoekers per jaar ontvangen.