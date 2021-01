Toeristen doen zich voor als ‘seizoenarbeider’ om te kunnen skiën op Oostenrijkse pistes

Het Oostenrijkse Sankt Anton in Tirol stelt sinds weken vast dat een 300-tal toeristen uit Europese landen - waaronder Groot-Brittannië - rond het skioord verblijven. Zogezegd om te werken, maar in werkelijkheid om te skiën.

Sinds kerst mag in Oostenrijk weer op de latten gestaan worden. De Oostenrijkers (en de Zwitsers) weigeren hun pistes te sluiten, dit in tegenstelling tot Frankrijk en Duitsland. Wel is de lockdown in het Alpenland verlengd. Hotels en horecazaken zijn zeker tot eind februari dicht. Uit angst voor de meer besmettelijke Britse variant zijn vluchten vanuit het Verenigd Koninkrijk tot nader order verboden. Skiën is in de eerste plaats weggelegd voor de Oostenrijkers zelf.

De Deense openbare zender DR bracht deze week aan het licht dat een aantal jonge Denen naar de omgeving van Sankt Anton is getrokken. Ze omzeilen de de facto ban op buitenlandse toeristen door zich voor te doen als seizoenarbeider. Een drogreden om te kunnen genieten van bijna lege pistes en prima skicondities. Burgemeester Helmut Mall spreekt tegenover DR van een driehonderdtal toeristen in zijn bijna 2.400 inwoners tellend dorp.

Handleidingen

“Sinds Kerstmis zien we elke dag zo’n tien tot vijftien buitenlanders toekomen. Ze vertellen ons dat ze op zoek zijn naar seizoenswerk, maar hier is geen werk te vinden.” Het gaat volgens de burgervader niet alleen om Denen, maar ook om Zweden en Britten. Online ‘handleidingen’ helpen de skiërs hoe ze de wetgeving moeten omzeilen.

Nog volgens Mall circuleren er foto’s op sociale media van illegale feestjes nabij de pistes. Tot veertig man brak binnen in leegstaande hooizolders en dronk het meegebrachte bier uit de supermarkt leeg.

Tirol is momenteel een van de zwaarst getroffen coronaregio’s in Oostenrijk. Oostenrijkers van over het hele land laken de lakse aanpak van de overheid. “Jonge Zweden, Denen en Britten houden après-skifeestjes in Sankt-Anton. Naïef te denken dat dit niet bijdraagt aan het binnenhalen van de Britse en Zuid-Afrikaanse variant”, tweette de Weense journaliste Isabelle Daniel.

Beroepsmatige essentiële verplaatsingen binnen in de Europese Unie zijn toegelaten. Als een huisverhuurder akkoord gaat en zijn handtekening geeft, kan een EU-burger zich in Sankt Anton inschrijven als werkzoekende. De regel geldt niet voor Britten sinds het in werking treden van de brexit op 1 januari. Burgemeester Mall sluit niet uit dat zij al zijn toegekomen voor Kerstmis en voor het vliegverbod uit Groot-Brittannië begon.

