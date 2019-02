Toeristen binnenkort op pad met VR-bril in plaats van reisgids HR

19 februari 2019

11u42 1 Reizen Touroperator TUI gaat toeristen op pad sturen met een VR-bril in plaats van met een gids die je achterna moet hollen. “Mensen willen dat niet meer. Ze willen zelf op ontdekking gaan, maar ze beschikken niet over tijd om hun reis voor te bereiden. Deze technologie biedt op beide problemen een antwoord.”

TUI test de technologie momenteel uit in Mallorca. “Met de stereoscopische bril kunnen vakantiegangers plaatsen individueel verkennen, zonder interventie van een gids. Informatie, foto’s, video’s en 3D-modellen worden via de bril getoond bij een bezienswaardigheid”, legt woordvoerder Piet Demeyere van TUI uit. “De brillen zijn comfortabel om te dragen. Via een oortje krijg je uitleg.”

In de test die TUI in Palma uitvoert, kunnen gebruikers bijvoorbeeld meer te weten komen over een kunstenaar wiens schilderijen ze op dat moment bekijken. Later worden ze teruggeleid naar het verleden en zien ze de beroemde draak waarvan wordt gezegd dat hij de stad destijds heeft geterroriseerd.

Op dit moment test TUI de technologie uit. Nadien gaat de productontwikkeling van start, zodat vakantiegangers het verhaal binnenkort zelf ook echt kunnen ervaren. Of reizigers ervoor zullen moeten betalen, en hoeveel, is nog niet bekend.

Jobverlies

Voorlopig geeft de bril alleen informatie over het monument waar je naar kijkt, of de locatie waar je staat. “Maar we zullen dit verder uitbouwen. Op termijn is veel meer mogelijk.” Bijvoorbeeld: je start de bril op, stelt in dat je 3 dagen in Barcelona bent en wat je voorkeuren zijn. De technologie werkt voor jou een programma uit, dat je volledig individueel kan afwerken. “Dit zal de ervaring voor toeristen sterk verbeteren.”

Moeten reisgidsen vrezen voor hun job? “Op korte termijn niet”, zegt Demeyere. “Op lange termijn zal de vraag naar reisgidsen dalen. En hun jobinhoud zal veranderen. Net als in andere sectoren zal door de digitalisering omscholing nodig zijn.”

