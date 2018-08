Toeriste overleeft 10 uur lang in volle zee nadat ze ’s nachts van cruiseschip valt: “Liedjes zingen hielp me erdoor” HR

20 augustus 2018

10u19

Bron: The Sun, 7 News Melbourne 5 Reizen Totaal uitgeput was ze toen ze gered werd. Maar ze verkeerde wel in goede gezondheid. De Britse toeriste Kay Longstaff (46) overleefde zo'n 10 uur lang in de Adriatische zee nadat ze 's nachts, op ongeveer 100 kilometer van de kust, van een cruiseschip viel. "Liedjes zingen hielp me erdoor", verklaarde ze aan een reddingswerker.

Het cruiseschip Norwegian Star was onderweg van Pula naar Venetië toen de vrouw, die achteraan op het dek zat, kort voor middernacht overboord viel. Volgens The Sun had de vrouw aardig wat gedronken. Hoe ze juist in het water belandde, is nog onduidelijk. De Kroatische kustwacht startte meteen een wanhopige zoektocht. Een patrouilleschip vaarde uit, en een zoekvliegtuig werd de lucht ingestuurd.

De 46-jarige airhostess werd uiteindelijk 10 uur later aangetroffen op amper 1,3 km van de plaats waar ze in het water was gevallen. Aan een reddingswerker vertelde de vrouw hoe ze 10 uur lang overleefde in het water. "Dat ze aan yoga doet heeft haar geholpen, want daardoor was ze in goede conditie. En tijdens de nacht zong ze liedjes om zich warm te houden." Het water waarin ze lag, was ongeveer 20 graden. Na haar redding werd de vrouw geïnterviewd. Ze was uitgeput, maar vertelde rustig wat haar was overkomen en dankte haar redders.

A British woman has survived ten hours treading water, after falling from a cruise ship off Croatia. She plunged overboard shortly before midnight and was eventually rescued by the Croation Navy. @AmeliaBrace #7News pic.twitter.com/0aZSgolh9J 7 News Melbourne(@ 7NewsMelbourne) link

Volgens de kustwacht dankt ze haar leven aan de hoge temperatuur van het zeewater. Een expert legt in The Sun uit dat ze enorm veel geluk had dat de zee kalm was en het water warm. "Bij water van 5 graden overleef je maar een uur. Bij 10 graden is dat twee uur, bij 15 al zes uur. Bij 20 graden kan je 25 uur overleven. Maar haar grootste geluk is dat ze gevonden werd. Want het is toch echt zoeken naar een speld in een hooiberg", aldus Mike Tipton.

Dankzij het bekijken van de camerabeelden aan boord van het schip, kwam de bemanning het exacte uur te weten waarop Kay Longstaff in het water viel. Daardoor konden haar redders ook de exacte locatie van het schip op dat moment achterhalen.