Toerist slaagt erin glazen platform te doen barsten boven dal van 40 meter

17 juni 2020

10u55

Bron: CNN 3 Reizen Een toerist heeft maandag op de Amerikaanse Gatlinburg Skybridge een glazen kijkplatform doen barsten, nadat hij zich met opzet over het glas liet glijden. De hangbrug in Gatlinburg, in de staat Tennessee, is de langste in de VS en strekt zich uit boven een dal van 40 meter diep. De schade aan de brug is ondertussen weer hersteld.

Hoewel lopen en springen op de brug verboden is, liet een bezoeker zich opzettelijk glijden over het glazen paneel in het midden van de brug. De persoon kwam volgens een medewerker met een stukje metaal aan zijn of haar kleding te hard op het glas terecht, waardoor de bovenste laag van het glas barstte. Gelukkig liep er niemand gevaar, want de bovenste laag beschermt alleen de andere lagen en heeft geen invloed op de stevigheid van de brug.

De brug moest onmiddellijk sluiten uit voorzorg, maar tijdens de nacht van maandag op dinsdag werd het vierkante glaspaneel van anderhalve meter al vervangen. De hangbrug is zo’n 200 meter lang en werd pas in mei vorig jaar geopend.