Toerist krijgt rekening in Venetië en is gechoqueerd: "43 euro voor 2 kopjes koffie en 2 watertjes, dat is diefstal" KVE

08 augustus 2018

12u25

Bron: Facebook, Daily Mail, The Telegraph 0 Reizen Toen Juan Carlos Bustamente (62) de rekening kreeg gepresenteerd op een terras in Venetië, kon hij zijn ogen amper geloven. De Chileen moest maar liefst 43 euro ophoesten voor vier genuttigde drankjes op het beroemde San Marco plein. De toerist postte vorige week een foto van de rekening op sociale media, waarna het bericht viraal ging en heel wat onthutste reacties ontlokte.

De Chileen die in Italië woont, had genoten op het terras van Caffe Lavena. De koude douche volgde achteraf. “Ik weet niet wat jullie denken maar 43 euro voor twee kopjes koffie en twee flesjes water van 25 cl!”, schreef hij op Facebook. Meer dan 10.000 mensen deelden zijn bericht en waren even verbijsterd als de Chileense toerist zelf. "Dit is diefstal", klonk het onder meer.

De toerist plaatste eveneens een foto van de rekening op Tripadvisor om anderen te waarschuwen voor de hoge prijzen. En ook andere reizigers hadden al hetzelfde meegemaakt op het San Marco plein, zo bleek uit de vele commentaren.

Een woordvoerder van het café heeft ondertussen wat meer uitleg gegeven en ziet er geen graten in. Klanten die buiten willen zitten, moeten volgens hem sowieso extra betalen omdat ze kunnen genieten van de ambiance op het San Marco plein. Die extra kost staat ook expliciet vermeld op de menukaart. Wanneer je binnen aan de bar iets drinkt, betaal je maar 1,25 euro voor een koffie.

"Mensen raken geïrriteerd als de rekening komt omdat ze niet luisteren wanneer we hen de kaart overhandigen, terwijl er duidelijk genoeg wordt vermeld dat de prijzen hoger zijn op het terras", voegde hij daar nog aan toe. "Als ze buiten willen zitten en willen genieten van de muziek van het orkest, de klokkentoren en basiliek willen bewonderen, dan betalen ze voor een totaal andere beleving.”