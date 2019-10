Toerist (48) ernstig verbrand na val in geiser Yellowstone jv

01 oktober 2019

10u03

Een toerist van 48 raakte zondagavond ernstig verbrand en werd overgevlogen naar een brandwondencentrum in Idaho Falls. Cade Edmond Siemers was in het Yellowstone National Park in een heetwaterbron getuimeld.

Siemers was in het populaire natuurpark in Wyoming van het wandelpad af gegaan, naar eigen zeggen zonder zaklamp. Bij Old Faithful, de bekendste van de 500 geisers in het park, viel hij in een heetwaterbron.

Yellowstone, in 1872 ‘s werelds allereerste nationale park, waarschuwt bezoekers ervoor om altijd op de aangegeven paden te blijven. “De grond in hydrothermische gebieden is fragiel en dun en net onder het oppervlak is er kokend water”, luidt het. De beroemde ‘Ouwe Betrouwbare’-geiser spuwt elke 51 tot 120 minuten heet water van 95 graden Celsius.

Siemers slaagde er zondag rond middernacht in om op eigen kracht terug te keren naar zijn hotel. Zijn toestand was gisteren nog altijd kritiek. Volgens parkrangers waren er aanwijzingen dat Siemers dronken was. Ze vonden een bierblikje bij de geiser, een schoen van de man, en voetsporen van en naar de warmwaterbron.

Yellowstone trekt jaarlijks 4 miljoen bezoekers. De instanties onderzoeken of er schade is berokkend aan de geiser. Als dat het geval zou zijn, riskeert Siemers vervolging.

Sinds 1890 stierven er 22 mensen in Yellowstone aan verwondingen veroorzaakt door ongevallen met warmwaterbronnen.