Toerisme Oostenrijk op laagste peil in een halve eeuw

Vlamingen boeken massaal vakantie­hui­zen in Ardennen: ook in week vóór krokusva­kan­tie

25 januari Nu we tijdens de krokusvakantie geen plezierreizen mogen maken naar het buitenland, huren we massaal vakantiehuisjes in de Ardennen. Wie er nog eentje wil, zal héél snel moeten zijn. Maar ook voor de week voordien lopen de boekingen als een trein, terwijl dat in theorie helemaal geen vakantieweek is.