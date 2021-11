Toerisme in Spanje komt langzaam weer op gang, precorona-niveau blijft ongeëvenaard

Poperinge Coronare­gels zijn versoepeld voor Britten die naar Westhoek komen, of toch niet? “Overheid past haar eigen website niet aan”

Uit een koninklijk besluit blijkt dat de Britten die naar de Westhoek reizen geen dure PCR-testen meer hoeven te doen en ons land binnen kunnen met een goedkopere sneltest. Nu blijkt dat echter niet te kloppen. Volgens de website van de overheid moet wie uit Engeland komt en geen negatieve PCR-test kan voorleggen zelfs in quarantaine. Twee Britse vrijwilligers die momenteel in het Talbot House in Poperinge een handje toesteken, zien dat in ieder geval niet zitten. “De overheid koeioneert ons”, zegt Simon Louagie van Talbot House.

2 november