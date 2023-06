Tirol is de populairste autovakantie bij Vlamingen: Johnny en Gerd vertellen waarom ze met hun gezin de Tiroler bergen verkiezen

Zijn er tolwegen? En kan je gratis geld uit de muur halen? Alles wat je moet weten over jouw vakantie­land

Achterhaalde of tegenstrijdige informatie, een hoop websites met net niet wat je wil weten en Google Translate dat je rare dingen doet zeggen: het is vaak zoeken naar de juiste gegevens over je vakantieland. Daarom zetten wij voor 22 landen alles op een rijtje in onze Reiswijzer zodat je met een gerust hart kan vertrekken.