Tirol beëindigt skiseizoen voortijdig wegens coronavirus kv

12 maart 2020

20u46 352 Reizen Het skiseizoen in het Oostenrijkse Tirol wordt vroegtijdig beëindigd. Vanaf zondag sluiten alle skigebieden. Dat bevestigt Günther Platter, regeringsleider van de Oostenrijkse deelstaat Tirol.

Vanaf maandag 16 maart worden ook alle toeristische accommodaties worden gesloten. Door pas op maandag te sluiten, wil men de toeristen kans geven om op een rustige en ordelijke manier uit de skigebieden te kunnen vertrekken.

“Voor ons heeft de gezondheid van onze gasten, medewerkers en de Tiroolse bevolking de hoogste prioriteit. Deze beslissing was niet gemakkelijk, maar we nemen de verantwoordelijkheid voor alle Tirolers en voor iedereen die in Tirol verblijft”, zei Platter over de vroegtijdige sluiting.



In het winterseizoen van 2018-2019 kwamen 6,2 miljoen bezoekers naar Tirol, die samen bijna 1,8 miljard euro uitgaven aan toeristische accommodatie.

LEES OOK: Wat als je tijdens vakantie in quarantaine moet? Geldexpert over gevolgen van coronavirus voor jouw portemonnee