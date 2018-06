Tips om de vakantiedrukte op de weg te vermijden ADN

21 juni 2018

11u36

Bron: Belga 2 Reizen Voor velen is het aftellen naar de zomervakantie nu echt begonnen. Een goed voorbereide man of vrouw is er twee waard, en dus lanceert mobiliteitsclub VAB enkele tips om de vakantiedrukte op de weg te omzeilen. Zo is de ideale vertrekdag zondag.

Wie met vakantie wil vertrekken naar 'la douce France', doet dat beter niet tijdens de weekends van 4 en 5 augustus en 11 en 12 augustus. Voor de zaterdagen van die weekends wordt zelfs 'code zwart' voorspeld.

Niet iedereen kan op zondag vertrekken, want veel hotels en vakantiewoningen worden verhuurd van zaterdag tot zaterdag. Voor hen luidt het devies om in de voormiddag vanaf 9 uur te vertrekken, of zelfs nog iets later, rond het middaguur. VAB raadt af om 's nachts te rijden. "Deze vakantiegangers komen aan op de knelpunten in het zuiden op het moment dat de files zich al aan het vormen zijn."

In Frankrijk is de hoofdstad Parijs tijdens vakantieweekends altijd een knelpunt. Parijs omzeilen maakt de reisroute dan wel een stuk langer, maar kan veel tijd besparen. Zo is er naar Bordeaux een alternatief via Arras-Amiens-Rouen-Le Mans, naar Marseille verloopt de route dan via Arras-Reims-Troyes-Dijon. Wie de 'autoroute du soleil' neemt, kan er gif op innemen dat het bumperrijden wordt, zeker rond Lyon. Een alternatief hier is de A20 richting Toulouse.

In Duitsland zijn er de laatste jaren veel wegenwerken, met filehinder tot gevolg. In Oostenrijk is de route aan de grensovergang met Duitsland het eerste grote knelpunt. Ook daarna is het fileleed nog niet geleden met de Katschberg-, de Tauern- en eventueel de Karawankentunnel. In Zwitserland is de Gotthardtunnel traditioneel de grote flessenhals.

Zo goed als alle weekends van de grote vakantie zijn druk op de Europese wegen, maar de te mijden weekends zijn dus die van 4 en 5 augustus en van 11 en 12 augustus, zeker dan voor wie naar Frankrijk vertrekt. Het drukste vertrekmoment van de Belgen is zaterdag 7 juli. Dan start het bouwverlof.