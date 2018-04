Ticketprijzen namen laatste jaren duikvlucht en het wordt nog goedkoper: "Binnenkort vlieg je gratis" kv

04 april 2018

17u37

Bron: Pano, VRT Nieuws 89 Reizen Vliegreizen zijn de laatste jaren een stuk betaalbaarder geworden. Lowcostmaatschappijen hebben de prijzen flink gedrukt. Niet alleen is luchtvaart niet meer enkel voor wie veel geld kan neertellen voor een ticket, we nemen ook vaker het vliegtuig dan vroeger. Dit jaar zal het aantal vliegtuigpassagiers in Europa voor het eerst meer dan 1 miljard bedragen. Maar die medaille heeft ook een keerzijde: luchtvaart is immers erg belastend voor het klimaat.

Deze paasvakantie verwacht Brussels Airport een recordaantal passagiers: 1,3 miljoen mensen zullen er op het vliegtuig stappen, goed voor een stijging van vijf procent ten opzichte van 2017. lagekostenmaatschappij spelen daarin een grote rol. De prijs van een vlucht van Milaan naar Parijs is sinds 1992 bijvoorbeeld zestien keer goedkoper geworden.

We kunnen een commissie krijgen op alle andere dingen die je doet tijdens je reis en die inkomstenstroom kunnen we gebruiken om de prijs van je ticket verder te verlagen. Skuli Mogensen, CEO WOW air

Nóg goedkoper

Ryanair-CEO Michael O’Leary verwacht de komende jaren nog meer groei: “De volgende acht jaar gaan we groeien van 130 miljoen passagiers naar 200 miljoen passagiers per jaar. Daarvoor moeten we de komende acht jaar 250 nieuwe vliegtuigen laten leveren, dus we zijn druk bezig met groeien in Europa. En dat is goed nieuws voor de klanten in Europa, want het zal de prijzen van tickets verder doen dalen”, zegt hij in een aflevering van ‘Pano’ op Eén, die zich vanavond buigt over goedkope vliegtickets.

Het kan trouwens nog goedkoper, zegt Skuli Mogensen, CEO van de IJslandse lowcostmaatschappij WOW air. "Wij zullen je uiteindelijk nog betalen om te vliegen. Natuurlijk zullen mensen zeggen dat er niet zoiets bestaat als een gratis maaltijd (niets is gratis, red.). Uiteraard moeten we onze inkomsten uiteindelijk elders halen. We kunnen een commissie krijgen op alle andere dingen die je doet tijdens je reis en die inkomstenstroom kunnen we gebruiken om de prijs van je ticket verder te verlagen.”

Ik denk dat de luchtvaart een taks zal moeten aanvaarden op CO2-uitstoot. Ze gaat daar niet van sterven, ze gaat zich daaraan aanpassen. Geert Noels, econoom

Drama voor milieu

Maar de luchtvaartsector heeft een enorme impact op het milieu. Econoom Geert Noels betreurt dat de sector niet opgenomen is in het klimaatakkoord van Parijs en bijgevolg aan alle maatregelen ontsnapt. "Ik denk dat de luchtvaart een taks zal moeten aanvaarden op CO2-uitstoot. Ze gaat daar niet van sterven, ze gaat zich daaraan aanpassen. En de nieuwe luchtvaarttechnieken, vooral dan in de bouw van de nieuwe vliegtuigen, zullen maken dat men daar ook mee rekening zal houden, dus zowel geluidsoverlast als brandstofverbruik is echt een aandachtspunt en ik denk dat we versteld zullen staan wat de technologie gaat doen in de luchtvaartsector in de volgende 20 à 30 jaar”, aldus Noels in Pano.