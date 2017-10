Thomas Cook start nieuwe maatschappij op Mallorca jv

16u01

Bron: Belga 1 EPA Reizen Thomas Cook Airlines richt een nieuwe luchtvaartmaatschappij op met basis op het Spaanse vakantie-eiland Mallorca. Die maatschappij gaat van start met drie vliegtuigen van Thomas Cook Airlines Belgium.

Aan de operaties van de Belgische luchtvaartmaatschappij komt eind deze maand een einde. Twee van de vijf vliegtuigen, de slots en de 160 piloten en boordpersoneelsleden worden overgenomen door Brussels Airlines, terwijl het grondpersoneel naar SHS Aviation (VLM Airlines) gaat.



Blijven over: drie vliegtuigen. Met die toestellen - Airbus A320's - start Thomas Cook Group Airlines begin volgend jaar een nieuwe dochtermaatschappij op: Thomas Cook Airlines Balearics. Er is een vlieglicentie (AOC) aangevraagd op Mallorca.



De vliegtuigen zullen in eerste instantie korte- en middellangeafstandsvluchten uitvoeren voor de Duitse Thomas Cook-dochter Condor. Zo moet die minder vliegtuigen en bemanningen huren buiten de groep.



"De nieuwe maatschappij en basis zullen ons het juiste platform bieden om de seizoensgebonden vraag in de sector beter te beheren", aldus Christoph Debus, hoofd van Thomas Cook Airlines.



De groep heeft al luchtvaartmaatschappijen in Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Scandinavië.