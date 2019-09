Thomas Cook-reizigers keren vervroegd terug uit Tunesië en Turkije SVM TTR HAA

30 september 2019

13u00

Voor tientallen reizigers die met Thomas Cook op reis zijn, zal de vakantie enkele dagen minder lang duren dan gepland. Het Garantiefonds Reizen legt morgen twee vluchten in die vakantiegangers vanuit Tunesië en Turkije terug naar België brengen, terwijl hun vakantie normaal tot vijf dagen langer zou duren. Dat staat op de website van het Garantiefonds Reizen. De getroffen reizigers kunnen een vergoeding vragen voor de gemiste vakantiedagen.

“We zijn bezig vluchten te consolideren”, legt Mark De Vriendt, de directeur van het garantiefonds, uit. Daarbij wordt de terugkeer van vakantiegangers gegroepeerd, zodat vliegtuigen niet met amper passagiers aan boord zouden heen en weer vliegen. Het is dan onvermijdelijk dat een aantal mensen vroeger naar huis terugkeert dan verwacht. “Onze taak is de mensen te repatriëren”, stelt De Vriendt.



De directeur benadrukt wel dat het garantiefonds ook voor de ingekorte vakanties tussenkomt. “De niet-genoten diensten zullen wij ook vergoeden”, klinkt het. De getroffen mensen kunnen een claim indienen op de website van het Garantiefonds Reizen.

Voor de Tunesië-reizigers charterde het garantiefonds een vliegtuig van Brussels Airlines, klinkt het bij de luchtvaartmaatschappij. Het zal leeg naar Tunesië vliegen, en daar passagiers oppikken in Djerba en Enfidha. Zo goed als alle 180 zitjes zullen op de terugvlucht naar België bezet zijn, met reizigers die dinsdag, donderdag, vrijdag of zaterdag zouden terugkeren.



Een vliegtuig van Tailwind Airlines zal morgen dan weer reizigers oppikken in de Turkse vakantieplaatsen Bodrum en Dalaman om hen weer naar België te vliegen. De reis van sommigen van hen had normaal tot komende zondag moeten duren, voor anderen was dat dinsdag, donderdag of zaterdag.

Waarschijnlijk zullen de komende dagen nog meer Thomas Cook-reizigers vroeger dan gepland naar België terugkeren.

Tegen 6 oktober denkt het Garantiefonds Reizen het overgrote deel gerepatrieerd te hebben van de zowat 13.000 mensen die op reis waren toen vorige dinsdag het financiële onvermogen werd vastgesteld van Thomas Cook België.