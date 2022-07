Thalys schrapt 10 procent van treinen door reparaties en controles na incidenten

Twee incidenten in één week tijd met treinen van Thalys. En dat kon op geen slechter moment

Net op het moment dat Thalys aan het bekomen is van twee zware coronajaren, krijgt het af te rekenen met wispelturige treinen. Bij twee incidenten in minder dan één week tijd zaten samengeteld meer dan 1.000 passagiers uren vast in snikhete treinstellen. En dat net op een cruciaal moment in het bestaan van de internationale treinmaatschappij.

25 juli