Thalys laat vanaf midden mei meer treinen rijden

Brussel Jonge onderne­mers plannen luxueuze nachttrein tussen Brussel en Berlijn: “Moonlight Express wordt een beetje als tijdreizen”

7 april Stel je een nachttrein voor die net zo is ingericht als een hotel. In de coupés vind je geen zitplaatsen, maar wel comfortabele bedden. Je kan er aperitieven in de bar en dineren in het restaurant. Dat is de droom die jonge ondernemers Louis De Jaeger (27) en Louis Lammertyn (33) trachten waar te maken. Als alles goed verloopt, rijdt hun Moonlight Express vanaf april 2022 tussen Brussel en Berlijn. “We willen iedereen verleiden met ons concept: van klimaatbewuste jongeren tot nostalgische babyboomers”, vertellen ze.