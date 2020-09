Test-Aankoop vraagt overheid om reizigers naar Spanje te helpen Hans Renier

03 september 2020

13u10

Bron: Belga, Test-Aankoop 1 Reizen Reizigers die nog naar Spanje zouden vertrekken, zien hun vlucht of reis geannuleerd worden en maken zich zorgen of ze terugbetaald worden. Dat meldt Test-Aankoop. De consumentenorganisatie vraagt aan de overheid om de getroffen toeristen dringend te helpen.

Buitenlandse Zaken maakte woensdag bekend dat vanaf vrijdag 4 september heel Spanje, behalve het eiland Tenerife, als rode zone beschouwd wordt. Alle toeristische en andere niet-essentiële verplaatsingen naar Spanje zijn vanaf dan dus verboden.

“Wanneer een land in deze coronatijden plots rood kleurt, gebeurt dit over het algemeen zeer plotseling en onvoorspelbaar voor de duizenden consumenten die klaar zijn om te vertrekken”, zegt Simon November, woordvoerder van Test-Aankoop. De organisatie begrijpt dat de maatregelen met de pandemie meegroeien. “Maar de autoriteiten moeten ook begrijpen dat er een aantal praktische, economische en financiële gevolgen aan deze besluiten verbonden zijn die hard aankomen.”

De consumentenorganisatie stelt daarom het optreden van de regering in deze zaak ter discussie bij gebrek aan begeleidende maatregelen. “Niemand helpt de getroffenen”, benadrukt November. “De enige gevallen waarin begeleiding plaatsvindt, betreffen het boeken van pakketreizen die verplichtingen inzake informatie, bijstand en terugbetaling met zich meebrengen, wat overigens voor de sector zelf ernstige problemen met zich meebrengt.”

Individuele boekingen

Alle andere individuele diensten en andere boekingen vallen volgens November niet onder een of ander systeem waarbij automatisch wordt geannuleerd. “Hier moet de consument louter zijn plan trekken. De vraag is wat het ministerie van Buitenlandse Zaken én ook de hele regering bereid is te doen om deze mensen te helpen?”

Test-Aankoop zegt dat zijn medewerkers ter beschikking staan van de reizigers met alle vragen over dit onderwerp op het nummer 0800/29.510 en dat van maandag tot donderdag van 9 tot 18 uur en vrijdag van 9 tot 16.45 uur.

