Test Aankoop vraagt officieel document voor reizigers naar rode zones

04 september 2020

16u03

Bron: Belga 1 Reizen Test Aankoop vraagt dat er een officieel document komt voor reizigers naar rode zones, waaruit de onmogelijkheid om te reizen blijkt. Dit zou het voor de consument makkelijker moeten maken om te onderhandelen met het oog op het verkrijgen van een eventuele terugbetaling. De consumentenorganisatie zat daarover deze ochtend samen met minister van Buitenlandse Zaken Philippe Goffin (MR).

Vanaf 16 uur zal heel Spanje in rood gebied liggen. Vanaf dan zullen de in Spanje aanwezige Belgen dus opnieuw in quarantaine moeten gaan en zullen ze verplicht zijn zich te laten testen. Ook in Frankrijk en andere Europese landen kleuren heel wat zones rood. Tal van consumenten vrezen dan ook dat hun vlucht of reis onder de gegeven omstandigheden zal worden geannuleerd en/of niet zal worden terugbetaald.

"Mensen die hun reis geboekt hebben via een touroperator moeten zich in principe weinig zorgen maken", klinkt het bij Simon November van Test Aankoop. "Maar als de reiziger op individuele basis een vlucht en een hotel geboekt heeft, moet hij zelf de nodige stappen ondernemen om te worden vergoed. De reiziger is in dergelijke situaties altijd afhankelijk van de goodwill van het hotel of de aanbieder. Een rode zone wil namelijk niet zeggen dat een luchtvaartmaatschappij de vluchten naar de regio schrapt, en dus krijgen reizigers niet altijd hun geld terug.”

Een officieel document geeft de consument een houvast in het onderhandelen met de aanbieders of de hotels Simon November van Test Aankoop

“Overmacht”

Net om die consument een iets sterkere onderhandelingspositie te geven, vraagt Test Aankoop een officieel document van de overheid. Daaruit moet blijken dat het vanuit België verboden is om naar het land of de regio te reizen. "Het zou dan gaan om een document dat aantoont dat er overmacht is", aldus Simon November. "We beseffen dat dit geen sluitende oplossing zal zijn voor iedereen, maar het geeft de consument alleszins een houvast in het onderhandelen met de aanbieders of de hotels.”

Minister Goffin heeft beloofd het voorstel van Test Aankoop te onderzoeken. Hij beloofde ook meer zichtbaarheid en duidelijkheid over welke gevallen onder 'essentiële reizen' vallen.

