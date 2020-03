Test Aankoop stelt luchtvaartmaatschappijen in gebreke over terugbetaling reizigers kv

31 maart 2020

16u45

Bron: Belga 4 Reizen Test Aankoop heeft verschillende Europese luchtvaartmaatschappijen een aanmaning gestuurd omdat ze passagiers niet op de correcte manier hebben vergoed voor vluchten die wegens de coronacrisis geschrapt werden. Dat laat de consumentenorganisatie vandaag weten. Test Aankoop klaagt aan dat verschillende maatschappijen enkel in een waardebon voorzien, hoewel de reizigers ook de mogelijkheid moeten krijgen om te kiezen voor een terugbetaling.

Test Aankoop stelt dat verschillende luchtvaartmaatschappijen opzettelijk de regelgeving rond consumentenbescherming schenden. Bij een geschrapte vlucht hebben reizigers namelijk recht op een terugbetaling of een waardebon. De passagier mag dan zelf beslissen voor welke optie hij kiest.

Maar onder meer TAP Airlines, Air France, KLM en Transavia voorzien bij een annulering enkel in een waardebon, hoewel dat in strijd is met de Europese wetgeving. Test Aankoop heeft de betrokken luchtvaartmaatschappijen een aanmaning gestuurd en heeft hen acht dagen de tijd gegeven om zich in orde te stellen.



Daarnaast vraagt Test Aankoop ook meer transparantie van verschillende luchtvaartondernemingen. Zo vermelden onder meer Brussels Airlines, Lufthansa en Easy Jet nergens op hun website dat de mogelijkheid van een terugbetaling bestaat bij een annulering.

Eventueel faillissement

Test Aankoop wijst er ook op dat het riskant is om een waardebon te aanvaarden, omdat de reizigers bij een eventueel faillissement in de kou blijven staan. De organisatie roept België daarom op om een garantie te voorzien voor die waardebonnen.

Tot slot vraagt de consumentenorganisatie ook om meer duidelijkheid over vluchten die wel nog werden uitgevoerd, maar waarbij de passagier het grondgebied niet mocht verlaten. Test Aankoop heeft daarvoor een brief naar de Europese Commissie gestuurd.

