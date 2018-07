Test-Aankoop sleept Air France-KLM voor de rechter mvdb

17 juli 2018

13u51

Bron: AD.nl 0 Reizen Test-Aankoop stapt in ons land naar de rechter tegen Air France-KLM, omdat die passagiers 'nodeloos op kosten jaagt'. Passagiers die een deel van hun ticket niet hebben gebruikt, mogen niet aan boord zonder extra te betalen, aldus Test-Aankoop.

Met een verwijzing naar de 'no-showclausule' stellen luchtvaartmaatschappijen dat een ticket ongeldig wordt zodra een passagier niet is komen opdagen voor een eerder deel van het geboekte en betaalde traject.

In zo'n geval rest veelal niet anders dan een zware toeslag te betalen of een nieuw ticket te kopen. Het gaat niet alleen om combitickets met meerdere vluchten, maar ook om gewone retourtickets waarvan een deel niet is gebruikt, zelfs als het een treinrit naar de luchthaven betreft.

Consumenten moeten dan opeens bedragen van 125 tot 3.000 euro neertellen, stelt Test-Aankoop. "Een onrechtvaardige praktijk die moet stoppen", zegt de consumentenorganisatie.

Rechters in Duitsland, Oostenrijk en Spanje oordeelden eerder al dat de betreffende clausule onwettig is. Maatschappijen als Lufthansa, British Airways en Iberia Airlines zijn daarvoor volgens Test-Aankoop veroordeeld.