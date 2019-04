Test-Aankoop niet te spreken over ‘babytarief’ van 25 euro bij Ryanair HAA

15 april 2019

16u40

Bron: Belga 13 Reizen Luchtvaartmaatschappij Ryanair heeft nog maar eens een nieuwe toeslag ingevoerd: 25 euro per traject voor een kind onder de 24 maanden dat meereist op de schoot van zijn ouders. Test-Aankoop hekelt het principe én de ondoorzichtigheid van deze extra toeslag.

Nochtans is het aanrekenen van een vergoeding voor een peuter op schoot niet illegaal. Het is zelfs gebruikelijk: heel wat andere luchtvaartmaatschappijen doen het ook.



Bij Brussels Airlines bijvoorbeeld betaalt men 10 procent van het gewone tarief. “Bij ons gaat het evenwel niet om één of andere verdoken toeslag”, beklemtoont woordvoerster Kim Daenen. “De baby krijgt een apart ticket op naam, en heeft daarmee ook recht op evenveel bagage”.

“Consumentonvriendelijk”

Consumentenorganisatie Test-Aankoop is alvast gekant tegen het principe. “Ouders met jonge kinderen hebben al genoeg zorgen aan hun hoofd bij een vliegreis. Dit is absoluut consumentonvriendelijk”, zegt woordvoerder Jens Van Herp.



Hij wijst erop dat ouders van peuters ook geen vrije keuze hebben: hun kind is nog te klein om in een aparte stoel te zitten.

Gebrek aan transparantie

Specifiek voor Ryanair wijst de consumentenorganisatie op het gebrek aan transparantie.

“Wanneer bij de boeking wordt vermeld dat er een kind jonger dan 24 maanden zal meereizen, vermeldt de pop-up dat ‘elke eventuele subsidie voor de babyboeking wordt toegewezen aan de eerste volwassen passagier van de boeking’. Het gaat hier nochtans om een vast en voorspelbaar bedrag van 25 euro. Als het verplicht is, moet het van in het begin worden vermeld”, klinkt het bij Test-Aankoop.

De consumentenorganisatie meent dat deze praktijk in strijd is met artikel 23 van de Europese verordening inzake gemeenschappelijke regels voor de exploitatie van luchtdiensten. “We gaan Ryanair aanschrijven en vragen deze toeslag te schrappen”, aldus de woordvoerder.

Ryanair zegt in een reactie dat de toeslag niet nieuw en “standaard is in de vliegtuigindustrie” en dat het bedrag ervan het afgelopen jaar niet verhoogd is. “Alle toeslagen staan transparant op onze website. Wij hebben geen verborgen extra’s, alle optionele diensten en toeslagen worden onder de aandacht van de klant gebracht, die er expliciet akkoord mee moet gaan vooraleer hij zijn boeking afrondt.”

