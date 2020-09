Test Aankoop maakte al 3.300 dossiers over aan luchtvaartmaatschappijen over geannuleerde vluchten of reizen door coronacrisis ADN

09 september 2020

10u04

Bron: Belga 1 Reizen Test Aankoop heeft al meer dan 3.300 volledige dossiers overgemaakt aan vliegtuigmaatschappijen, naar aanleiding van geannuleerde vluchten of reizen door de coronacrisis. Dat meldt de consumentenorganisatie woensdag in een persbericht. Zowel Ryanair als Brussels Airlines is al gestart met de terugbetalingen van de overgemaakte dossiers, bij TUI Fly verloopt het volgens Test Aankoop moeizamer.

Sinds het uitbreken van de coronacrisis werden talloze vluchten of reizen geannuleerd. Test Aankoop werd overspoeld met klachten over opgedrongen vouchers, problemen met omboekingen, geweigerde terugbetalingen of de onmogelijkheid om een reisorganisatie of luchtvaartmaatschappij te contacteren. De consumentenorganisatie kwam daarom met een online platform om de klachten te groeperen en de behandeling ervan te vergemakkelijken.

Ryanair

Intussen heeft Test Aankoop al 5.000 dossiers geregistreerd en werden al meer dan 3.300 volledige dossiers overgemaakt aan de luchtvaartmaatschappijen. Veel klachten kwamen er over Ryanair: er werden al 1.100 dossiers overgemaakt aan de Ierse lagenkostenmaatschappij. Met succes, want Ryanair bevestigt volop bezig te zijn met de afhandeling ervan.



Eenzelfde trend stelt de consumentenorganisatie vast bij Brussels Airlines, dat al 847 dossiers doorgestuurd kreeg. De maatschappij laat intussen ook weten al het nodige te doen om alles af te handelen en waar nodig terugbetalingen te doen.

“Vertragingsmanoeuvre”

De samenwerking met TUI Fly verloopt moeilijker. "Zij verwachten dat alle 402 volledige dossiers afzonderlijk worden ingegeven via het online klachtenformulier van de maatschappij zelf. Voor ons is dit een manoeuvre om de terugbetaling voor de reiziger te vertragen", zegt woordvoerder Simon November. "Ons systeem is volledig en voorzien van de nodige bewijsstukken. Wij dringen er sterk op aan dat TUI Fly zijn mening zou herzien."

Nog geen respons

Wat betreft Air France (19 dossiers) en KLM (26 stuks) hoopt Test Aankoop snel de terugbetaling van de vliegtuigtickets te kunnen aankondigen. De consumentenorganisatie contacteerde ook verschillende andere organisaties en maatschappijen en verzocht hen de wettelijke verplichtingen na te leven, maar van hen kwam er nog geen respons. "Problematisch zijn Expedia en Go Voyages, waar het bijna onmogelijk is een verantwoordelijke te pakken te krijgen", zegt Simon November.

Wie nog problemen ondervindt rond annuleringen en omboekingen, kan het formulier van Test Aankoop invullen via www.testaankoop.be/reisformulier.

