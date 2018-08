Test-Aankoop heeft 900 dossiers van getroffen reizigers tegen Ryanair HR

16 augustus 2018

16u15

Bron: Belga 0 Reizen Test-Aankoop beschikt in totaal over ongeveer 900 dossiers van getroffen reizigers tegen lowcostmaatschappij Ryanair. Eerst zal de organisatie met 50 dossiers naar de rechter stappen, later volgen mogelijk de andere klachten. De consumentenorganisatie stapt naar de rechter omdat Ryanair weigert passagiers te compenseren voor de geannuleerde vluchten als gevolg van de recente stakingen.

De dossiers zullen volgende week ingediend worden, maar wanneer exact is nog niet zeker, zegt Simon November van Test-Aankoop. Eerst worden dus 50 dossiers ingediend bij de vrederechter in Charleroi en Zaventem, afhankelijk van waar de passagiers zouden vertrekken. "Als de vrederechter ons gelijk geeft, stappen we met de overige dossiers naar Ryanair met de vraag om die mensen te vergoeden. Als ze dan nog weigeren, gaan we daarmee ook naar de rechter", zegt November.

Het heeft geen zin om met alle dossiers meteen naar de rechtbank te stappen, want als de rechter de eis dan verwerpt, zal hij dat over de hele lijn doen en is al dat werk voor niets geweest, klinkt het. "Maar we gaan ervan uit dat de rechter ons volgt. Volgens ons is deze zaak crystal clear."

Test-Aankoop vraagt Ryanair om de getroffen passagiers een compensatie te betalen en eventuele andere schade te vergoeden. "Als je bijvoorbeeld naar een concert zou gaan in Boedapest waarvoor de tickets al betaald waren, dan kan je die geleden schade ook verhalen op Ryanair", aldus November.

Een collectieve rechtsvordering of "class action" voor de rechtbank van koophandel was ook een optie, maar zou te tijdrovend zijn, legt November uit. "Aangezien deze zaak volgens ons zo duidelijk is, is het minder tijdrovend om naar de vrederechter te stappen."

Ryanair weigert passagiers te compenseren voor de stakingen van 25 en 26 juli en 10 augustus. De luchtvaartmaatschappij verschuilt zich achter overmacht. Maar, aldus Test-Aankoop, in het verleden heeft het Europees hof van Justitie al geoordeeld dat een interne staking bij een luchtvaartmaatschappij geen geval van overmacht is. De compensaties staan los van de terugbetaling van tickets of omboekingen, die wel plaatsgevonden hebben.